Москва6 окт Вести.Возможные планы Польши использовать свой резко возросший военный потенциал против России будет самоубийством для республики. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, Польша готовится к войне и была бы не против вернуть себе многие территории.

[Министр иностранных дел Польши Радослав] Сикорский, конечно, сейчас взял на себя такое знамя главного ястреба в таком гибридном противостоянии против Москвы. Но в то же время всем очевидно, что… фактически весь нынешний польский военный потенциал, который возрос многократно за последние годы, в моменте обнулится… С чего мы взяли, что Варшава собирается использовать свой резко возросший военный потенциал против Москвы? Потому что это самоубийство… Конечно, европейский жабогадюкинг был бы весьма благоприятным для нас сценарием. Пока все-таки нужно исходить из того, что весь этот военный потенциал готовится в качестве одного из сценариев дальнейшего развития именно против нас сказал он

Также Семибратов назвал Польшу опасным противником и игроком на военно-политической карте Восточной Европы.

И то, что они готовятся, мы это видим, понимаем и укрепляем наше как западное направление, так и нашу братскую Республику Беларусь, которая граничит также с польским государством. И комплексно готовим потенциальные оборонительные мероприятия, связанные с обеспечением нашей безопасности как на западном, так и на северо-западном направлении, и особняком, конечно же, стоит Калининградская область в этом вопросе добавил он

Ранее сообщалось, что Швеция собирается разместить в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО.