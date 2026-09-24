Министр иностранных дел Польши подтвердил подготовку к конфликту с Россией

Глава МИД Польши подтвердил подготовку к конфликту с Россией Министр иностранных дел Польши подтвердил подготовку к конфликту с Россией

Москва24 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что республика готовится к конфликту с Россией, передают "Известия".

Сикорский обвинил РФ в якобы агрессии по отношению к Польше, после чего заявил, что его страна готовится "сдерживать" Россию.

Мы должны готовиться, чтобы сдерживать вас сказал министр

Сикорский ранее заявил, что у себя дома сделал запасы риса и варенья на случай вооруженного конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией порекомендовала Сикорскому запастись галоперидолом вместо варенья.