Москва24 сенВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что республика готовится к конфликту с Россией, передают "Известия".
Сикорский обвинил РФ в якобы агрессии по отношению к Польше, после чего заявил, что его страна готовится "сдерживать" Россию.
Мы должны готовиться, чтобы сдерживать вассказал министр
Сикорский ранее заявил, что у себя дома сделал запасы риса и варенья на случай вооруженного конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией порекомендовала Сикорскому запастись галоперидолом вместо варенья.