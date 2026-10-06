Швеция развернет в Польше систему Patriot для усиления восточного фланга НАТО

Швеция разместит систему ПВО Patriot в Польше Швеция развернет в Польше систему Patriot для усиления восточного фланга НАТО

Москва6 окт Вести.Швеция разместит в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО. Об этом сообщили вооруженные силы королевства.

Для обеспечения работы систем направлено до 100 военнослужащих. Шведские силы будут обеспечивать оборону логистического центра, который включен в цепь поставок помощи ВСУ.

Швеция развернет в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen вел радиолокационную разведку над Черным морем.