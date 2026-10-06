Москва6 октВести.Швеция разместит в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО. Об этом сообщили вооруженные силы королевства.
Для обеспечения работы систем направлено до 100 военнослужащих. Шведские силы будут обеспечивать оборону логистического центра, который включен в цепь поставок помощи ВСУ.
Швеция развернет в Польше систему ПВО Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТОговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen вел радиолокационную разведку над Черным морем.