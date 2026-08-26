Власти в Варшаве намерены установить систему обнаружения и классификации БПЛА

Варшава планирует приобрести систему антидроновой защиты Власти в Варшаве намерены установить систему обнаружения и классификации БПЛА

Москва26 авг Вести.Варшавский центр безопасности планирует приобрести систему обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Сумма реализация проекта достигает одного миллиона злотых (270 тысяч долларов или 22 миллиона 950 тысяч рублей). Большая часть средств профинансирована за счет Программы защиты населения и гражданской обороны, а остальное - за счет городского бюджета.

По мнению польских властей, система позволит своевременно "выявлять потенциальные угрозы и ускорять реагирование специальных служб".

Ранее Польша усилила границу с Калининградской областью, закупив 28 южнокорейских танков K2.