Польша усилила границу с Россией южнокорейскими танками Польша усилила границу с Калининградской областью 28 корейскими танками K2

Москва25 авг Вести.Польша усилила границу с Калининградской областью 28 южнокорейскими танками K2. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что в скором времени также ожидаются поставки K2PL, которые частично собраны из польских деталей.

28 танков К2 добрались до Польши и усилили 16-ю механизированную дивизию написал Камыш на странице в X

Ранее министр рассказал, что Варшава усилит оборону на востоке страны, разместив там дальнобойные системы с радиусом поражения более 1 тысячи километров. Как заметил Косиняк-Камыш, минобороны Польши намерено дополнить ракетами систему фортификаций "Восточный щит".