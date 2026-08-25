Москва25 авгВести.Польша усилила границу с Калининградской областью 28 южнокорейскими танками K2. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что в скором времени также ожидаются поставки K2PL, которые частично собраны из польских деталей.
28 танков К2 добрались до Польши и усилили 16-ю механизированную дивизиюнаписал Камыш на странице в X
Ранее министр рассказал, что Варшава усилит оборону на востоке страны, разместив там дальнобойные системы с радиусом поражения более 1 тысячи километров. Как заметил Косиняк-Камыш, минобороны Польши намерено дополнить ракетами систему фортификаций "Восточный щит".