Москва18 июл Вести.Польша получила первый штурмовой мост M1074 Joint Assault Bridge (JAB) на базе танка Abrams, который может применяться при обороне и наступлении. Об этом пишет The Natianol Interest.

Всего польская армия, как планируется, получит 25 механизированных мостов. Соглашение о закупке 17 машин было заключено в 2022 году, еще 8 мостов Польша получит по контракту на закупку танков Abrams.

Штурмовой мост JAB разработан на замену мостоукладчиков M60 AVLB, которые не могут поддерживать действия современных Abrams и боевых машин Bradley. Мостоукладчик произведен на основе корпуса танка M1A2 Abrams с раскладным мостом MLC115. Как отмечают журналисты издания, JAB может использоваться для наступления и прорыва позиций противника совместно со спецтехникой, которая расчищает минные поля и проволочные заграждения.