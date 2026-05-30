Предприятия ВПК Польши за сутки подписали контракты на 16,5 млрд долларов

Польские ВПК за день подписали контракты на 16,5 млрд долларов Предприятия ВПК Польши за сутки подписали контракты на 16,5 млрд долларов

Москва30 мая Вести.Польские предприятия ВПК за один день подписали контракты на 60 миллиардов злотых (более 1,2 трлн рублей или около 16,5 млрд долларов). Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, также были подписаны дополнительные соглашения о рефинансировании контрактов на поставку БТР Rosomak, машин сопровождения гаубиц К9.

60 миллиардов злотых для сталелитейного завода Stalowa Wola и предприятий Польской группы вооружений​​​. Все это за один день в рамках контрактов написал Косиняк-Камыш в соцсети X

Он подчеркнул, что завод Stalowa Wola получил контракты на боевые машины пехоты Borsuk, машины обеспечения для ракетных пусковых установок Homar-K, машины сопровождения гаубиц К9, машины дистанционного минирования BAOBAB, огневые модули 120-миллиметровых минометов RAK, 155-миллиметровые дивизионные огневые модули REGINA, командно-штабные машины.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил, что вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш совершил глупость и не выполнил свою работу.