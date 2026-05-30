Москва30 мая Вести.Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш совершил глупость и не выполнил свою работу. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Таким образом он отреагировал на критику со стороны главы Минобороны, который в негативном ключе высказался об администрации Навроцкого на фоне подписания соглашения Варшавы и Лондона об обороне и безопасности.

Господин Косиняк-Камыш совершил глупость цитирует Навроцкого портал Interia.pl

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск 27 мая подписали соглашение об обороне и безопасности, а также обсудили увеличение роли Европы в НАТО.

Польский премьер отметил, что соглашение между Британией и Польшей направлено против России. В тексте документа РФ названа "наиболее серьезной угрозой".