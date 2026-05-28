Москва28 мая Вести.Подписание оборонного соглашения между Польшей и Великобританией можно считать повторением ошибок времен Второй мировой войны. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, общественный деятель объединения "Польша –Восток" Александр Яцек.

Насколько оно [соглашение] большое, мы еще увидим. Но, как многие обозреватели говорят, это повторение тех ошибок, которые мы допустили до Второй мировой войны. Потому что до Второй мировой войны у нас тоже были заключены такие договора с Францией, и с Великобританией. Точно так же сейчас у нас и договор с прошлого года с Францией, сейчас подписали с Великобританией. Как это в 1939 году закончилось? Мы вроде все помним. Боюсь, что вот и эти договора ничем хорошим тоже не закончатся