Минобороны Польши: ВМФ страны получит первую современную подлодку в 2027 году

ВМФ Польши в 2027 году получит первую современную подлодку Минобороны Польши: ВМФ страны получит первую современную подлодку в 2027 году

Москва12 июн Вести.Военно-морской флот Польши получит первую современную подводную лодку в 2027 году, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Польша планирует закупить у Швеции три дизель-электрические подлодки типа A26 Blekinge.

Мы уже работаем со шведской стороной над финальной версией исполнительного контракта на подводные лодки. … В 2027 году первое подводное судно войдет в польский порт сказал Косиняк-Камыш журналистам

На сегодняшний день польский подводный флот состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной у Швеции.

В России 10 июня Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в рамках международного военно-морского салона "Флот-2026" представила подводную лодку "Амур 1650" с вертикальной пусковой установкой и возможностью оснащения российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами "Брамос".