Москва12 июнВести.Военно-морской флот Польши получит первую современную подводную лодку в 2027 году, заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, Польша планирует закупить у Швеции три дизель-электрические подлодки типа A26 Blekinge.
Мы уже работаем со шведской стороной над финальной версией исполнительного контракта на подводные лодки. … В 2027 году первое подводное судно войдет в польский портсказал Косиняк-Камыш журналистам
На сегодняшний день польский подводный флот состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной у Швеции.
В России 10 июня Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в рамках международного военно-морского салона "Флот-2026" представила подводную лодку "Амур 1650" с вертикальной пусковой установкой и возможностью оснащения российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами "Брамос".