Германия помогает Польше строить укрепления на границе с Калининградом

Немецкие саперы помогают Польше строить укрепления на границе с Калининградом Германия помогает Польше строить укрепления на границе с Калининградом

Москва20 авг Вести.Немецкие саперы помогают польским солдатам в строительстве укреплений на границе с Калининградской областью в рамках реализации программы "Восточный щит". Об этом сообщили на пресс-конференции представители генштаба армии Польши.

По словам полковника Марека Петржака, в настоящее время на границе ведутся инженерные работы по расширению "щита", включая строительство бетонных "ежей", противотанковых рвов и складов материалов.

С нами уже месяц находятся немецкие солдаты​​​. Это несколько десятков военнослужащих со специализированной инженерной техникой сказал Петржак

Заместитель начальника генерального штаба генерал Станислав Чоснек подчеркнул, что немецкие саперы станутся в Польше до середины осени, после чего их сменят специалисты из Франции.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров заявил, что страны Запада нагнетают напряженность вокруг Калининграда, однако регион полностью защищен.