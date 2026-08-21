Косиняк-Камыш: Польша готова заблокировать все погранпереходы с РФ и Белоруссией

Польша готова заблокировать все погранпереходы с Россией и Белоруссией Косиняк-Камыш: Польша готова заблокировать все погранпереходы с РФ и Белоруссией

Москва21 авг Вести.Польша готова заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Об этом журналистам заявил польский вице-премьер – министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Мы готовы, если бы возникла необходимость, заблокировать все пограничные переходы на восточной границе​​​. У нас уже есть для этого оборудование сказал он

Польский министр добавил, что для этих целей у силовых структур республики уже "есть склады, есть фортификация, есть укрепления". Косиняк-Камыш уточнил, что эти запасы накапливаются в рамках программы "Восточный щит".

Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году, за четыре года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Власти страны с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией.

Накануне стало известно, что в строительстве укреплений на границе с Калининградской областью в рамках реализации программы "Восточный щит" польским солдатам помогают немецкие саперы.