Москва21 авгВести.Польша готова заблокировать все пограничные переходы с Россией и Белоруссией. Об этом журналистам заявил польский вице-премьер – министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Мы готовы, если бы возникла необходимость, заблокировать все пограничные переходы на восточной границе. У нас уже есть для этого оборудованиесказал он
Польский министр добавил, что для этих целей у силовых структур республики уже "есть склады, есть фортификация, есть укрепления". Косиняк-Камыш уточнил, что эти запасы накапливаются в рамках программы "Восточный щит".
Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году, за четыре года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Власти страны с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией.
Накануне стало известно, что в строительстве укреплений на границе с Калининградской областью в рамках реализации программы "Восточный щит" польским солдатам помогают немецкие саперы.