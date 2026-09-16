Москва16 сенВести.Польша задействует армейские инженерные подразделения для усиления охраны на погранпереходах на границе с Украиной, заявил глава Мобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.
Мы усиливаем охрану наших пограничных переходов с Украиной. В соответствии с решением правительства укрепляется инфраструктура, используемая пограничной службой. Солдаты 18-го инженерного полка уже выполняют задачи, которые позволят усилить контрольно-пропускные пункты и инфраструктуру вблизи польско-украинской границыподчеркнул Косиняк-Камыш
Между тем польские СМИ пугают граждан скорым конфликтом с Россией, хотя власти не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности поляков в случае обострения обстановки.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Польши не станет за два-три дня, если она вступит в военные действия против России.