Косиняк-Камыш: Польша усилит охрану погранпереходов на границе с Украиной

Польша усилила охрану погранпереходов на границе с Украиной Косиняк-Камыш: Польша усилит охрану погранпереходов на границе с Украиной

Москва16 сен Вести.Польша задействует армейские инженерные подразделения для усиления охраны на погранпереходах на границе с Украиной, заявил глава Мобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Мы усиливаем охрану наших пограничных переходов с Украиной. В соответствии с решением правительства укрепляется инфраструктура, используемая пограничной службой. Солдаты 18-го инженерного полка уже выполняют задачи, которые позволят усилить контрольно-пропускные пункты и инфраструктуру вблизи польско-украинской границы подчеркнул Косиняк-Камыш

Между тем польские СМИ пугают граждан скорым конфликтом с Россией, хотя власти не предпринимают никаких мер для обеспечения безопасности поляков в случае обострения обстановки.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Польши не станет за два-три дня, если она вступит в военные действия против России.