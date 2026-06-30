Военэксперт рассказал о намерениях Польши блокировать Калининград с моря Военэксперт заявил о намерениях Польши блокировать Калининград с моря

Москва30 июн Вести.Польша готовит небольшие подводные военные силы для потенциальной работы по логистическим маршрутам России, в частности пресечению морского судоходства Калининградской области с остальной частью страны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров.

В качестве доказательства эксперт привел заключение контракта между Агентством вооружений Польши со шведской компанией Saab на поставку трех подводных лодок.

Суть заключается в том, что действительно они готовят небольшие подводные силы, в том числе потенциально для работы по нашей логистике. Надо понимать, что Калининград сухопутно уже практически отрезали, по воздуху – это очень дорого и, мягко говоря, не совсем возможно. Вот поэтому они, безусловно, готовятся участвовать среди других стран НАТО к перерезанию артерии, идущей к Калининграду объяснил Федоров

Согласно подписанному основному контракту, стоимость которого оценивается около пяти миллиардов долларов, первая поставка подводных лодок в Польшу ожидается к 2030 году, а подготовка экипажей для них начнется уже в августе 2026 года.

Ранее сообщалось, что Польша нарастила свои расходы на оборону и закупку вооружений до показателя, приближающегося к 7% валового внутреннего продукта.