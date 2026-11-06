Франция возьмет на себя организацию ПВО польского хаба поставок на Украину

Франция возьмет на себя организацию ПВО в польском Жешуве Франция возьмет на себя организацию ПВО польского хаба поставок на Украину

Москва6 ноя Вести.Организацией противовоздушной обороны польского аэропорта в городе Жешув у границы с Украиной с 2027 года займется Франция. Об этом заявил французский посол в Варшаве Этьен де Понсен. Его слова приводит Reuters.

Жешув является главным логистическим хабом для поставок боеприпасов и вооружения из Европы на Украину.

С 1 января Франция в рамках НАТО возьмет на себя обеспечение противовоздушной обороны района вокруг Жешува пояснил де Понсен

Он добавил, что французские средства противовоздушной обороны будут впервые применяться для такой задачи.

Ранее сообщалось, что в Жешув прибыл военно-транспортный самолет ВВС Франции Airbus A400M Atlas. О том, какой груз перевозил борт, информация не публиковалась.