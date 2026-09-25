Макрон пообещал Эр-Рияду военных и ПВО для защиты инфраструктуры Макрон: Франция отправит Саудовской Аравии системы ПВО для защиты энергообъектов

Москва25 сен Вести.Париж направит французских военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию. Они будут размещены в портовом городе Янбу на западе Саудовской Аравии для защиты объектов энергетической инфраструктуры, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2.

Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет о вступлении Франции в какой бы то ни было конфликт.

Мы направим военные средства, то есть военнослужащих, радиолокационные станции и системы противовоздушной обороны для защиты этого объекта пояснил Макрон

По словам французского президента, этот вопрос Париж окончательно согласовал с Саудовской Аравией.

19 сентября хуситы из йеменского движения "Ансар Алла" с помощью баллистических и крылатых ракет атаковали ряд объектов в Саудовской Аравии, включая Янбу. После этого Эр-Рияд прекратил отгрузку нефти через расположенный на побережье Красного моря порт Янбу.

Страны G7 осудили удары хуситов по саудовским энергетическим объектам. Ограниченную военную помощь Эр-Рияду также согласилась оказать Великобритания.