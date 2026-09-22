Страны G7 осудили удары хуситов по Саудовской Аравии Страны G7 призвали хуситов прекратить нападения на гражданские суда

Москва22 сен Вести.В совместном заявлении представители стран G7 направили призыв правящему в северной части Йемена шиитскому движению хуситов "Ансар Алла" прекратить военные действия против гражданских судов. Об этом пишет Reuters.

Также страны осудили атаки хуситов по объектам на территории Саудовской Аравии.

Мы призываем хуситов немедленно прекратить все военные действия, угрозы и атаки против гражданского судоходства и вернуться к политическому процессу говорится в заявлении группы G7

Ранее хуситы установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, захватив остров Перим. Эксперты связывают их активность с попыткой утвердить свои позиции на Ближнем Востоке.