Москва22 сен Вести.Великобритания окажет военную помощь Саудовской Аравии для защиты от ударов со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах". Поддержка будет заключаться в дозаправке саудовских самолетов, выполняющих оборонительные задачи, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернэма.

Уточняется, что поддержка начнется в ближайшие дни и будет предоставляться в течение нескольких недель.

Премьер-министр подтвердил, что Великобритания окажет Саудовской Аравии военную поддержку оборонительного характера говорится в материале

Телеканал подчеркивает, что это первое крупное решение военного характера, принятое Бернэмом с момента вступления в должность.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Саудовская Аравия обратилась к Лондону с запросом о предоставлении военной и дипломатической помощи для защиты своей нефтяной инфраструктуры от ударов йеменских хуситов.