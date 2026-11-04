Самолет ВВС Франции сел в польском Жешуве неподалеку от границы с Украиной Французский военно-транспортный самолет сел вблизи с польско-украинской границей

Москва4 ноя Вести.Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, который находится на вооружении ВВС Франции, совершил посадку в польском Жешуве неподалеку от украинской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полетные данные.

Согласно сведениям, около 13.35 мск воздушное судно вылетело с военной авиабазы Люксей-сен-Совер, расположенной на востоке Франции, и взяло курс на восток.

Примерно в 15.05 мск самолет вошел в воздушное пространство Польши, а спустя 35 минут, около 15.40 мск, приземлился в аэропорту Жешува вблизи границы с Украиной.

Airbus A400M Atlas используется французскими ВВС, в том числе для транспортировки военнослужащих и военной техники.

Ранее сообщалось, что возле Калининградской области второй раз за неделю был замечен самолет-разведчик НАТО.