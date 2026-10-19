Москва19 октВести.Аэропорты польского города Жешув, через который Украина получает вооружение западного производства, закрыт из-за активной работы военной авиации, передает Польское агентство воздушного движения (PANSA).
В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрытоговорится в сообщении агентства
Ранее польские военные сообщали, что через Жешув на Украину поступает более 95% западного вооружения и военной техники.
Правительственный центр безопасности Польши, в свою очередь, связал повышенную активность военной авиации с якобы зафиксированной "активностью" России на Украине.