Вылет авиации Польши прервал работу хаба для поставок оружия Киеву Работа военной авиации Польши помешала работе оружейного хаба для Украины

Москва19 окт Вести.Аэропорты польского города Жешув, через который Украина получает вооружение западного производства, закрыт из-за активной работы военной авиации, передает Польское агентство воздушного движения (PANSA).

В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто говорится в сообщении агентства

Ранее польские военные сообщали, что через Жешув на Украину поступает более 95% западного вооружения и военной техники.

Правительственный центр безопасности Польши, в свою очередь, связал повышенную активность военной авиации с якобы зафиксированной "активностью" России на Украине.