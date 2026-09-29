Самолет-заправщик ВВС Нидерландов приблизился к границам Калининградской области Самолет-заправщик НАТО пролетел рядом с границами Калининградской области

Москва29 сен Вести.Самолет-заправщик нидерландских ВВС Airbus A330-243MRTT пролетел рядом с юго-восточными границами Калининградской области, следует из данных о полете.

Борт вылетел с авиабазы в нидерландском Эйндховене в 10.21 по местному времени (11.21 мск). Самолет прошел через воздушное пространство Германии и Польши, после чего направился в сторону границ Калининградской области и вошел в воздушное пространство Литвы.

По состоянию на 15.33 мск самолет находился в воздушном пространстве Литвы и двигался по круговой траектории. Согласно расписанию, борт должен вернуться в Эйндховен в 17.01 по местному времени, однако расчетное время прибытия неоднократно менялось.

В последние годы Россия отмечает активность сил НАТО у своих западных границ. В альянсе называют проводимые мероприятия "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно заявляли об обеспокоенности наращиванием военного присутствия НАТО в Европе.