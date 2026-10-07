Военно-транспортный самолет ВВС Германии заметили над Балтийским морем Самолет ВВС Германии три часа кружил над Балтийским морем

Москва7 окт Вести.Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, который принадлежит ВВС Германии, почти три часа кружил над Балтийским морем около шведских островов. Это выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Уточняется, что судно вылетело с военного аэродрома Вунсторф около 09​​​.40 по московскому времени и направилось на восток. После того, как самолет долетел до Балтийского моря, он начал кружить над акваторией между шведскими островами Эланд и Готланд недалеко от Калининградской области.

Известно, что это немецкое судно используется в том числе для переброски войск и техники. Первый круг военно-транспортный самолет начал в 10.57 по московскому времени, а последний в 13.45. Затем Airbus A400M Atlas взял курс на ФРГ.

До этого военно-транспортный самолет ВВС ФРГ дважды прилетал в Прибалтику: в понедельник в Литву, а во вторник в Латвию.

Ранее еще один самолет-заправщик заметили рядом с Калининградской областью. Он принадлежал нидерландским ВВС.

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