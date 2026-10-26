Москва26 окт Вести.Шведский военный борт Gulfstream S102B Korpen выполняет радиолокационную разведку над Эстонией, Латвией и Литвой вблизи российских и белорусских границ. Такой вывод следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.

Вылет из аэропорта Висбю на шведском острове Готланд состоялся примерно в 11.41 мск. Оттуда самолет направился на северо-восток, пересек Балтийское море и оказался в воздушном пространстве Эстонии. Подойдя ближе к российской границе, борт повернул на юг и проследовал над эстонской, латвийской и литовской территорией, держась линии границ России и Белоруссии. Добравшись до района чуть южнее Вильнюса, он развернулся и прошел тот же маршрут в обратном направлении. По состоянию на 13.55 мск самолет все еще кружил по этой же траектории.

Подобные полеты Gulfstream из Швеции у российских рубежей — регулярная практика. Самолет ведет разведку не только вблизи западных границ РФ, но порой появляется и над Черным морем неподалеку от крымского побережья.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО на западном направлении. Альянс наращивает число инициатив, характеризуя их как "сдерживание российской агрессии". Российские власти не раз высказывали обеспокоенность усилением сил блока в Европе.