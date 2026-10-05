Москва5 октВести.Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen ведет радиолокационную разведку над Черным морем, следует из полетных данных, которые изучили РИА Новости.
Самолет вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции около 9.17 по московскому времени и направился на юго-восток в сторону Черного моря, куда прибыл уже в 11.30. Конечный пункт борта неизвестен.
Шведский самолет не первый раз совершает разведывательные полеты у российских границ.
В данном воздушном пространстве регулярно фиксируются полеты иностранных воздушных судов. В частности, несколько дней назад в этом районе был замечен американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II, предназначенный для ведения радиолокационной разведки.