Самолет ВВС Швеции заметили над Черным морем РИА Новости: cамолет ВВС Швеции ведет разведку над Черным морем

Москва5 окт Вести.Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen ведет радиолокационную разведку над Черным морем, следует из полетных данных, которые изучили РИА Новости.

Самолет вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции около 9​​​.17 по московскому времени и направился на юго-восток в сторону Черного моря, куда прибыл уже в 11.30. Конечный пункт борта неизвестен.

Шведский самолет не первый раз совершает разведывательные полеты у российских границ.

В данном воздушном пространстве регулярно фиксируются полеты иностранных воздушных судов. В частности, несколько дней назад в этом районе был замечен американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II, предназначенный для ведения радиолокационной разведки.