Москва23 сенВести.Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen второй день подряд ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ, передает РИА Новости.
По его данным, шведский самолет взлетел в 9.00 по московскому времени и направился в сторону Финляндии, пролетев практически над всей русско-финский границей. Потом он стал кружить вблизи Мурманской области.
Уточняется, что ранее самолет был замечен во время разведывательных полетов над Черным морем рядом с Крымом.
Ранее дежурная пара польских истребителей поднялась в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтийским морем.