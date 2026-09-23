Шведский самолет ВВС S102B второй день ведет разведку вблизи границ России

Шведский самолет второй день подряд ведет разведку вблизи российских границ Шведский самолет ВВС S102B второй день ведет разведку вблизи границ России

Москва23 сен Вести.Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen второй день подряд ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ, передает РИА Новости.

По его данным, шведский самолет взлетел в 9.00 по московскому времени и направился в сторону Финляндии, пролетев практически над всей русско-финский границей. Потом он стал кружить вблизи Мурманской области.

Уточняется, что ранее самолет был замечен во время разведывательных полетов над Черным морем рядом с Крымом.

Ранее дежурная пара польских истребителей поднялась в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который пролетал над Балтийским морем.