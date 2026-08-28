SVT: Швеция перебросит к границе Финляндии с РФ истребители и военные корабли

Швеция направит к границе Финляндии и РФ истребители и корабли, пишут СМИ SVT: Швеция перебросит к границе Финляндии с РФ истребители и военные корабли

Москва28 авг Вести.Швеция в ближайшее время перебросит к границе Финляндии с Россией истребители Gripen и военные корабли для патрулирования, сообщил шведский телеканал SVT.

Отмечается, что это решение было принято на фоне инцидентов с нарушением украинскими беспилотниками воздушного пространства Финляндии.

Вооруженные силы Швеции в ближайшее время направят в Финляндию военные подразделения для оказания помощи стране. В их числе будут, в частности, истребители Gripen и шведские военные корабли, которые станут патрулировать потенциально опасные районы вдоль финско-российской границы. При необходимости осенью в Финляндию также могут быть направлены армейские подразделения, специализирующиеся на борьбе с беспилотниками. говорится в публикации

Ранее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард объявила о планах объединить противовоздушную оборону королевства с другими скандинавскими и прибалтийскими государствами.