В Швеции хотят создать общую систему ПВО со странами Скандинавии и Балтии

В Швеции планируют объединить системы ПВО стран Балтии и севера Европы В Швеции хотят создать общую систему ПВО со странами Скандинавии и Балтии

Москва27 авг Вести.Правящая умеренная коалиционная партия (УКП) Швеции хотела бы в случае победы на парламентских выборах, которые пройдут 13 сентября, создать общую систему противовоздушной обороны вместе со скандинавскими и балтийскими государствами.

Об этом заявила представитель УКП и министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Поскольку мы сейчас делаем исторические инвестиции в противовоздушную оборону скандинавских и балтийских стран, мы получим гораздо больше пользы, если интегрируемся, поэтому мы хотим видеть скандинавско-балтийский щит ПВО приводит ТАСС слова Стенергард

Глава шведского МИД отметила, что планируемая система будет иметь несколько уровней. По мнению министра, это позволит более эффективно защищать регион от баллистических и крылатых ракет, а также от беспилотников.

Ранее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что возможность Швеции участвовать в развитии ядерной доктрины Франции может привести к размещению французских носителей ядерного оружия на шведской территории. По словам Беляева, Москва примет во внимание возможность появления ядерного оружия в Швеции.