Москва19 авг Вести.Поставки Украине шведских истребителей Gripen не смогут изменить ситуацию на поле боя и помешать достижению целей специальной военной операции, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

По его словам, у Киева нет собственных средств для реализации проекта по закупке шведских самолетов. При этом Стокгольм, как отметил дипломат, рассчитывает получить оплату за поставки, а не финансировать оснащение украинских ВВС.

Что касается вопроса о том, поможет ли Украине получение шведских боевых самолетов, то можно не сомневаться – цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты сказал Беляев

Он отметил, что Киев и Стокгольм рассчитывают использовать для оплаты замороженные российские активы в Европе. Он назвал такую схему мошеннической и отметил, что реализовать ее пока не удается.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о планах поставить Украине 32 истребителя Gripen. Речь идет о 16 новых самолетах, которые Киев должен приобрести, и 16 более старых машинах, которые планируется передать безвозмездно.

По словам Беляева, поставка новых самолетов ожидается примерно к 2030 году, тогда как старые Gripen могут быть переданы Украине в 2027 году в связи с их заменой на более новую модификацию. При этом российский дипломат также отметил, что шведская компания Saab, производящая Gripen, постоянно отстает от графика поставок.