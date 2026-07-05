Норвегия опровергла сообщения СМИ о том, что обещала поставлять Киеву ракеты Замминистра обороны Норвегии: Осло не обещал поставлять Киеву ракеты

Москва5 июл Вести.Норвегия не обещала поставлять ракеты Украине и оплачивать их, заявил заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флом в интервью газете VG, которая сообщила о том, что Осло якобы пообещал Киеву профинансировать закупку 200 ракет.

То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства по поставке и оплате ракет, - неправда приводит VG слова Флома

Норвегия готова оплатить ракеты для систем ПВО, если киевский режим сможет их найти. Но в мире отмечен дефицит таких ракет, подчеркнул Флом.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен сообщил, что потери живой силы и техники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о приближении конца конфликта. И Европа делает все, чтобы мир не наступил, когда требует вступления Киева в НАТО, уточнил Диесен.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России. Переговоры с европейскими странами нельзя вести так, будто они являются "беспристрастными сторонними наблюдателями", подчеркнул Лавров.