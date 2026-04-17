Москва17 апр Вести.Норвегия поставила Киеву "ограниченно пригодные к использованию" мины. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что вооружение сломано, однако в Осло подчеркнули, что украинским боевикам просто не объяснили, как им пользоваться, пишет журнал Forsvarets forum.

Уточняется, что мина NM123 оснащена механическим переключателем, позволяющим управлять ближним или ударным способами взрыва, который позволяет настраивать дистанцию поражения. По данным журнала, в поставленных Украине минах работает только функция ближнего действия.

Так, в бою украинские боевики пользовались минами, как при режиме ударной функции, из-за чего снаряды не взрывались, а солдаты не выполнили боевой задачи.

В ВС Норвегии уточнили, что поступаемые мины не дефектны, а "ограниченно пригодные к использованию". О состоянии снарядов было хорошо известно, а проблема, по мнению норвежской стороны, заключается именно в доведении до сведения украинских солдат информации об ограничениях.

15 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделит более 500 миллионов долларов для обеспечения ВСУ беспилотниками. Кроме того, Осло предоставит 150 миллионов долларов на усиление украинской логистики.