В Норвегии назвали главный признак конца конфликта на Украине Диесен: многочисленные потери ВСУ говорят о скором завершении конфликта

Москва2 июл Вести.Многочисленные потери живой силы и техники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о приближении к завершению конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире своего YouTube-канала.

Вы посмотрите на сокращение численности личного состава, вооружения, техники на Украине… все это показывает, что ситуация близится к завершению. И когда это завершение наступит, украинцы уже не смогут удерживать оборону, как это было в предыдущие четыре года подчеркнул эксперт

В то же время, по словам Диесена, Европа одновременно как поддерживает Киев, так и делает все, чтобы мир не наступил, когда требует вступления Украины в НАТО.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что потери ВСУ за первое полугодие составили более 223 тысяч человек.