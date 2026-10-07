Над Черным морем почти 7 часов кружили два самолета-разведчика НАТО Два самолета-разведчика НАТО провели почти 7 часов над акваторией Черного моря

Москва7 окт Вести.В небе над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика НАТО провели почти семь часов. Они курсировали с запада на восток и в обратную сторону над южной частью акватории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Речь идет о самолете радиолокационной разведки шведских ВВС Gulfstream S102B Korpen, а также джете Bombardier Artemis II, который зарегистрирован в США. Оба уже неоднократно были замечены во время вылетов вблизи российских границ, но ранее они действовали раздельно.

Оба самолета провели в небе почти семь часов и приземлились на аэродромах вылета в Бухаресте и румынской Констанце… Самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 км вне трасс, установленных для полетов гражданской авиации, и не входили в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран сообщил источник агентства

Накануне вблизи границ России был замечен британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Его маршрут пролегал над странами Прибалтики.