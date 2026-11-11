Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем свыше 9 часов Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем более 9 часов

Москва11 ноя Вести.Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО провел над нейтральными водами Черного моря более девяти часов, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра 11 ноября был замечен над акваторией Черного моря, в южной части которой он курсировал с запада на восток и обратно на протяжении более чем девяти часов.

Борт все это время находился на высоте около 10,5 км, не входя в воздушное пространство ни одной из прибрежных стран, за исключением Румынии, откуда изначально вылетел и над которой делал развороты, уточнил источник.

Сейчас самолет следует на аэродром постоянного базирования в Констанце добавил собеседник агентства

Он напомнил, что полеты Bombardier Artemis II над Черным морем фиксируются на постоянной основе. Кроме того, борт часто летает над центральными районами стран Прибалтики и в районе Калининградской области, территорию которой, как правило, облетает по кругу, используя воздушное пространство Литвы и Польши.

Так, ранее, 8 ноября, Bombardier Artemis II более четырех часов патрулировал границы России.