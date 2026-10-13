Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем семь с половиной часов

Самолет-разведчик НАТО более семи часов кружил над Черным морем Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем семь с половиной часов

Москва13 окт Вести.Разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, провел семь с половиной часов над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, борт вылетел утром с аэродрома в румынской Констанце и на протяжении всего полета перемещался с запада на восток и обратно над южной частью акватории.

Самолет находился на высоте около 10 километров, не заходил в воздушное пространство других государств и не использовал маршруты гражданской авиации. Это был первый полет разведывательного борта в данном районе с начала недели.

Источник напомнил, что на прошлой неделе Bombardier Artemis II неоднократно появлялся над Черным морем. В частности, 7 октября его сопровождал шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen. Оба борта тогда провели над акваторией около семи часов.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик Artemis II из состава ВВС США, выполняющий длительный полет над Черным морем, может собирать информацию в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).