Самолет-разведчик НАТО Artemis II собирает данные для ВСУ у границ РФ Герой РФ Липовой: Artemis II над Черным морем собирает данные в интересах ВСУ

Москва13 окт Вести.Самолет-разведчик Artemis II из состава ВВС США, выполняющий длительный полет над Черным морем, может собирать информацию в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ Сергей Липовой.

По его словам, которые приводит MK.RU, в последние месяцы фиксируется активизация деятельности НАТО вдоль российских границ.

То, что появился самолет-разведчик НАТО, говорит о том, что Украина готовит очередную провокацию или террористический акт в отношении наших воздушных либо морских судов сказал Липовой

Герой России подчеркнул, что передача США разведданных Киеву - ни для кого не секрет. Эти данные используются украинской стороной для нанесения ударов по различного рода гражданским объектам, заявил Липовой.

Ранее сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила разведывательных данных от партнеров перед взрывами, которые прогремели в Киеве прошлой ночью. Поэтому сирены воздушной тревоги заработали только после ударов.