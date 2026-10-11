Москва11 окт Вести.Над Черным морем в нескольких сотнях километров от Крымского полуострова нарезает круги американский самолет-разведчик. Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетел с авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану" у Констанцы, сообщает отслеживающее его перемещения РИА Новости.

После вылета судно развернулось на уровне Трабзона и сделало несколько петель над акваторией восточной части Черного моря. Этот самолет адаптирован из бизнес-джета американской компанией Leidos для ведения радиолокационной разведки.

НАТО в последние годы демонстрирует беспрецедентную активность у российских границ, аргументируя наращивание сил альянса в Европе "сдерживанием российской агрессии". Североатлантический альянс взял курс на милитаризацию континента, несмотря на призывы России к диалогу и заверения в миролюбии.

10 октября над Черным морем летал шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen. 7 октября два самолета-разведчика НАТО кружили над Черным морем. Они провели в воздухе около семи часов.