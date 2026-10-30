Москва30 октВести.Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II начал патрулирование над акваторией Черного моря. Это следует из полетных данных портала Flightradar24.
Борт вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 9.40 по московскому времени. К 10.43 мск он летел над Черным морем на восток.
Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II представляет собой переоборудованный компанией Leidos бизнес-джет. Самолет получил специальное оборудование для выполнения задач радиолокационной разведки.
В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у своих западных границ. В альянсе называют наращивание присутствия в Европе мерами по "сдерживанию российской агрессии".