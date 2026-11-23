Самолет-разведчик НАТО Artemis II с начала года 79 раз летал над Черным морем

Зарегистрированный в США самолет НАТО совершил 79 полетов над Черным морем Самолет-разведчик НАТО Artemis II с начала года 79 раз летал над Черным морем

Москва23 ноя Вести.Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II с начала года выполнил 79 многочасовых полетов над акваторией Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

С начала года самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил 79 полетов над акваторией Черного моря сказал собеседник агентства

По данным источника, впервые в этом году борт зафиксировали над южной частью акватории днем 3 января. Более десяти месяцев он следует по неизменной траектории с запада на восток над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство других стран.

Как пояснил собеседник агентства, чаще всего самолет появлялся над Черным морем в апреле, августе и октябре, по восемь раз за месяц, а в феврале и мае отмечалось не более пяти полетов. Борт базируется на аэродроме в румынской Констанце. Летом он провел над акваторией более девяти часов, что источник назвал своего рода рекордом, и осенью этот показатель повторялся несколько раз.

Кроме Черного моря, самолет периодически летает над центральными районами стран Балтии, на юго-западе Средиземного моря и вокруг Калининградской области. На последнем маршруте он использует воздушное пространство Литвы и Польши, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее сообщалось о полете британского самолета-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint вдоль российских границ. Пролетев вдоль всей границы России со странами Прибалтики, он пересек Финский залив и продолжил движение над Финляндией.