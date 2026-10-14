Самолет ВВС Швеции ведет разведку над Финляндией рядом с российскими границами Шведский самолет-разведчик замечен у границ России

Москва14 окт Вести.Самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen шведских ВВС, который ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии, замечен у границ России, сообщает РИА Новости.

Согласно данным мониторинговых сервисов, этот борт неоднократно замечали в воздушном пространстве Финляндии. Самолет взлетает с авиабазы Мальмен в Линчепинге, направляется на северо-восток и совершает облеты вдоль всей российско-финской границы - от южных районов до Мурманской области.

Шведские самолеты-разведчики этого типа систематически курсируют вблизи рубежей Российской Федерации. Помимо полетов над Финляндией, траектории их разведывательных вылетов охватывают регион Балтийского моря (вдоль границ прибалтийских стран), а также акваторию Черного моря.

В последние годы Министерство обороны РФ фиксирует значительный рост активности разведывательной авиации стран НАТО у своих западных границ.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, провел семь с половиной часов над нейтральными водами Черного моря.