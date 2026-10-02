Москва2 окт Вести.Самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВВС Норвегии подлетал к морской границе РФ севернее Мурманска. Об этом следует из данных сайта Flightrdar24, с которыми ознакомился корреспондент ИС "Вести".

Согласно полученной информации, воздушное судно покинуло аэродром норвежского города Харстад около 8.45 мск и направилось на северо-восток. Оказавшись над Баренцевым морем, самолет продолжил путь на северо-восток, пройдя вдоль морской границы России севернее Мурманска. Конечная точка маршрута при этом не уточняется.

В 11:40 мск разведывательный самолет изменил курс на обратный. По состоянию на 15:31 мск борт находился над Норвегией, двигаясь на юго-запад.

Ранее вблизи Мурманской области был обнаружен шведский Gulfstream S102B Korpen, который на протяжении двух дней вел радиолокационную разведку над территорией Финляндии.