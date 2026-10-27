Москва27 окт Вести.Самолет шведских ВВС провел более четырех часов в небе вдоль северной части границы России с Финляндии, ведя радиолокационную разведку. Об этом следует из данных Flightradar24.

Как сообщает интернет-ресурс, Gulfstream S102B Korpen вылетел с авиабазы шведских ВВС рядом с Линчепингом в 9:43 мск и взял курс на северо-восток. Около 11:00 мск, достигнув северной Финляндии, самолет начал летать вдоль границы с Россией. Территорию Финляндии борт покинул примерно в 15:35 мск.

Шведский Gulfstream регулярно совершает разведывательные полеты у границ России. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и иногда летает над Черным морем недалеко от побережья Крыма. Ранее его заметили вблизи российских и белорусских границ.