Самолет погранохраны Финляндии пролетел неподалеку от морской границы РФ Самолет финской погранохраны пролетел рядом с морской границей России

Москва15 ноя Вести.Самолет пограничной охраны Финляндии днем в воскресенье пролетел недалеко от морской границы России в Финском заливе, следует из полетных данных на портале Flightradar.24.

Борт вылетел из финского аэропорта Турку в 14:37 мск и направился на восток вдоль побережья Финляндии в Финском заливе. У морской границы РФ самолет развернулся и пошел на запад вдоль границы финских и нейтральных вод. По состоянию на 16:25 мск он движется на северо-запад.

Финляндия обычно использует для патрулирования внешних границ патрульный самолет пограничной охраны Dornier 228.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II был замечен над акваторией Черного моря.