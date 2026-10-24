Финский пограничный самолет слишком близко подлетел к границам России

Самолет финской погранохраны слишком близко подлетел к границе России Финский пограничный самолет слишком близко подлетел к границам России

Москва24 окт Вести.Самолет Dornier 228-212 пограничной охраны Финляндии слишком близко подлетел к морской границе России. Это следует из полетных данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Самолет Dornier 228-212 чаще всего используется финскими пограничниками для патрулирования внешних границ​​​.

Борт поднялся в воздух около 13.12 мск из аэропорта близ города Турку на юго-западе Финляндии. Сделав разворот на запад, он взял курс на восток в сторону Финского залива. По состоянию на 15.07 мск самолет разворачивался неподалеку от морской границы РФ следует из полетных данных

Россия часто за последние годы заявляет о беспрецедентной активности стран НАТО у западных границ.