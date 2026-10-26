Финляндия анонсировала учения ВВС у границы с Россией

Финляндия проведет военные учения вблизи России Финляндия анонсировала учения ВВС у границы с Россией

Москва26 окт Вести.Военно-воздушные силы Финляндии проведут со 2 по 5 ноября учения Vilkku 26, часть маневров пройдет недалеко от российской границы. Об этом сообщило карельское воздушное командование ВВС страны.

Отмечается, что учения организуют на авиабазе Риссала. В них задействуют истребители F/A-18 Hornet, которые будут выполнять дневные и ночные полеты в рамках летной подготовки, а также отрабатывать взаимодействие с другими эскадрильями.

Полеты пройдут на востоке Финляндии в районе между Куопио, Куусамо и Оулу.

Финляндия регулярно проводит военные учения, в том числе совместно с подразделениями НАТО и вблизи границы с Россией.

Ранее стало известно, что самолет Dornier 228-212, принадлежащий пограничной охране Финляндии, приблизился к морской границе России на слишком малое расстояние.