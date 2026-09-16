Iltalehti: Финляндия перебрасывает заказанные у США F-35 на базу в Лапландии

Финляндия перебрасывает заказанные у США F-35 на базу в Лапландии Iltalehti: Финляндия перебрасывает заказанные у США F-35 на базу в Лапландии

Москва16 сен Вести.Истребители F-35, заказанные Финляндией у США, перебрасывают на базу ВВС в финской Лапландии ранее намеченного срока. Об этом пишет издание Iltalehti.

По словам командующего военно-воздушными силами Тимо Херранена, поставлена задача как можно скорее ввести истребители в строй.

Первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию отмечается в публикации

Подчеркивается, что истребители перебрасывают американские пилоты. Их финские коллеги, прошедшие подготовку в качестве инструкторов на авиабазе "Эббинг" в Арканзасе, возвращаются на авиабазу в Лапландии.

Ранее сообщалось, что четыре самолета-разведчика стран НАТО летают у российской границы. Так, в Финляндии близ границы в среду летал шведский самолет Gulfstream S102B Korpen.