Москва16 сенВести.Истребители F-35, заказанные Финляндией у США, перебрасывают на базу ВВС в финской Лапландии ранее намеченного срока. Об этом пишет издание Iltalehti.
По словам командующего военно-воздушными силами Тимо Херранена, поставлена задача как можно скорее ввести истребители в строй.
Первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндиюотмечается в публикации
Подчеркивается, что истребители перебрасывают американские пилоты. Их финские коллеги, прошедшие подготовку в качестве инструкторов на авиабазе "Эббинг" в Арканзасе, возвращаются на авиабазу в Лапландии.
Ранее сообщалось, что четыре самолета-разведчика стран НАТО летают у российской границы. Так, в Финляндии близ границы в среду летал шведский самолет Gulfstream S102B Korpen.