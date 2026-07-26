Истребители F-16 турецких ВВС с августа начнут боевое дежурство над Прибалтикой Anadolu: турецкие F-16 начнут с августа патрулировать небо над странами Балтии

Москва26 июл Вести.Истребители F-16 ВВС Турции с августа начнут круглосуточно патрулировать воздушное пространство прибалтийских республик в рамках миссии НАТО по воздушной полиции. Об этом сообщает госагентство Anadolu.

Во время выполнения этой миссии мы будем нести круглосуточное дежурство в режиме боевой готовности, реагируя на нарушения границы и неопознанные воздушные цели заявил командир 181-й эскадрильи ВВС Турции подполковник Оздемир, слова которого приводит агентство

Согласно информации агентства, на эстонскую авиабазу Эмари направляются пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й реактивной эскадрильи (Pars Filo).

Миссия рассчитана на период с августа по ноябрь. Турецкие пилоты будут постоянно находиться в режиме повышенной готовности для пресечения возможных инцидентов в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.

Воздушно-полицейская миссия НАТО в Прибалтике действует с 2004 года. Страны альянса по очереди обеспечивают защиту неба над тремя государствами, у которых нет своей истребительной авиации.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Турция может заменить США в НАТО. Отмечается, что европейские политики не всегда способны найти общий язык с американским президентом Дональдом Трампом, поэтому турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может рассчитывать на доминирование в регионе. Кроме того, Анкара претендует на статус крупнейшего поставщика военной техники в Европу на фоне давления со стороны США.