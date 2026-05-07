Словакия в 2027 году намерена подключиться к миссии НАТО в странах Прибалтики

Словакия хочет присоединиться к миссии НАТО в странах Прибалтики Словакия в 2027 году намерена подключиться к миссии НАТО в странах Прибалтики

Москва7 мая Вести.Словакия намерена подключиться к миссии Североатлантического альянса, связанной с патрулированием воздушного пространства стран Прибалтики. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Роберт Калиняк.

По словам словацкого министра, соответствующие планы Братислава намерена реализовать в 2027 году.

Рад, что могу объявить о том, что в конце 2027 года мы хотим подключиться к миссии НАТО Air Policing в Балтии сказал Калиняк, которого цитирует портал Dennikn

По предположению портала, Словакия в рамках миссии может направить в страны Балтии закупленные у Соединенных Штатов истребители F-16.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал граждан задуматься о том, по какому пути пойдет республика, если НАТО распадется.