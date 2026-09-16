РИА Новости: четыре натовских самолета-разведчика летают у границ России

Четыре самолета-разведчика НАТО кружат у границ России в среду РИА Новости: четыре натовских самолета-разведчика летают у границ России

Москва16 сен Вести.Четыре самолета-разведчика стран НАТО летают в среду у российской границы, пишет РИА Новости, опираясь на анализ полетных данных.

Отмечается, что в Финляндии близ границы в среду летает шведский самолет Gulfstream S102B Korpen.

Над Польшей в 100 километрах от границы с Калининградской областью перемещается натовский самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry, который вылетел с американской военной базы в Германии.

Над Черным морем от берегов Румынии до Сочи в течение всего дня кружит самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II. Там же летал британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который позднее переместился в Польшу и кружит у белорусской границы.

Утром в среду СМИ писали, что над нейтральными водами Черного моря вновь заметили разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.