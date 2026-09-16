Москва16 сенВести.Над нейтральными водами Черного моря вновь заметили разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.
Аппарат принадлежит НАТО и находится под управлением итальянских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилиисказал собеседник агентства
Беспилотник выполняет полет на высоте около 16 км. Одной из задач RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших территорий и передача полученных данных в режиме реального времени.
По данным источника, беспилотник следует по установленному маршруту, не заходя в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии. Через ее воздушное пространство аппарат вышел к акватории Черного моря. Маршрут, как отметил собеседник агентства, в целом совпадает с направлением регулярных полетов над регионом самолета разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.
Согласно данным сервиса Flightradar 24, беспилотник подает сигнал 7600, означающий, что у дрона произошел сбой в системе связи.
21 июля стратегический беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь во время своего полета над акваторией Черного моря.