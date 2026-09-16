Над Черным морем снова зафиксировали разведывательный дрон НАТО

Над Черным морем вновь заметили разведывательный дрон НАТО Над Черным морем снова зафиксировали разведывательный дрон НАТО

Москва16 сен Вести.Над нейтральными водами Черного моря вновь заметили разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix.

Аппарат принадлежит НАТО и находится под управлением итальянских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии сказал собеседник агентства

Беспилотник выполняет полет на высоте около 16 км. Одной из задач RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших территорий и передача полученных данных в режиме реального времени.

По данным источника, беспилотник следует по установленному маршруту, не заходя в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Болгарии. Через ее воздушное пространство аппарат вышел к акватории Черного моря. Маршрут, как отметил собеседник агентства, в целом совпадает с направлением регулярных полетов над регионом самолета разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II.

Согласно данным сервиса Flightradar 24, беспилотник подает сигнал 7600, означающий, что у дрона произошел сбой в системе связи.

21 июля стратегический беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь во время своего полета над акваторией Черного моря.