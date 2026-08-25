Учения с родами войск ВВС и ПВО с боевой стрельбой проходят в Белоруссии

В Белоруссии проводят учения ВВС и ПВО с боевой стрельбой Учения с родами войск ВВС и ПВО с боевой стрельбой проходят в Белоруссии

Москва25 авг Вести.Оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и ПВО пройдут с 25 августа по 10 сентября в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

На первом этапе военные будут отрабатывать противовоздушное прикрытие объектов и войск, а также маневр подразделений зенитных ракетных частей. Второй этап учений состоится на российском полигоне Ашулук.

С 25 августа по 10 сентября 2026 года под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Михаила Матросова проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО говорится в сообщении ведомства

На российском полигоне Ашулук пройдет активная фаза маневров с боевой стрельбой авиационных и зенитных ракетных подразделений.